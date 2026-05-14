Напавшего на фельдшера жителя Петербурга привлекли к ответственности

В Санкт-Петербурге против местного жителя, напавшего на фельдшера скорой помощи, возбудили уголовное дело, сообщает Мойка 78. Инцидент произошел, когда медики прибыли на вызов к ребенку.

Сообщается, что до этого нападавшего уже привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. После нападения фельдшеру пришлось обратиться в травмпункт с ушибами.

Ранее сообщалось, что Кузьминский суд Москвы приговорил мужчину к полутора годам лишения свободы за нападение на контролера ГКУ «Организатор перевозок». Его признали виновным в применении насилия к представителю власти.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге представители Росгвардии задержали 66-летнего рецидивиста, который в состоянии алкогольного опьянения напал на женщину-кондуктора. Нападение произошло на Васильевском острове в салоне троллейбуса № 10.