Миронов рассказал о заслугах Москальковой на посту омбудсмена

Экс-омбудсмен Татьяна Москалькова, которую сменила на должности парламентарий Яна Лантратова, является лучшим уполномоченным по правам человека в новейшей истории страны, заявил NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия» и руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов. Депутат отметил, что ее ключевым достижением стала помощь гражданам в зоне проведения специальной военной операции.

Татьяна Николаевна [Москалькова] пришла на должность омбудсмена из нашей партии [«Справедливая Россия»]. И мы этим гордимся. Она проделала огромную работу, с начала СВО лично спасла десятки тысяч людей. В том числе участвовала в возвращении наших ребят из плена, это ее большая заслуга. Я уже говорил, для меня сегодня Татьяна Москалькова — лучший омбудсмен в новейшей истории. Но я не сомневаюсь, что Яна Валерьевна Лантратова достойно продолжит и преумножит работу по защите прав наших граждан, — высказался Миронов.

Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева заявила, что Лантратовой, назначенной на должность уполномоченного по правам человека в России, необходимо в первую очередь сохранять преемственность. По ее словам, смена руководителя не должна приводить к потере уже достигнутых результатов в области защиты прав граждан.