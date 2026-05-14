Второй брак, санкции Украины, мнение об СВО: как живет Александр Олешко

Народный артист России Александр Олешко активно снимается в кино. В каких проектах он задействован сейчас, что говорил о спецоперации?

Чем известен Олешко

Александр Олешко родился 23 июля 1976 года в Кишиневе. Окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства.

Актер снимался в лентах «Какая чудная игра», «Остановка по требованию», «Марш Турецкого», «Рельсы счастья», «Папины дочки», «Обитаемый остров», «Мамы», «Двойник», «Вечно молодой», «Папины дочки. Новые», «Формула воды» и других. Всего в его фильмографии более 70 работ.

Также Олешко известен как ведущий. Он работал в программах «Шпилька», «Музыкальная элита», «Алфавит», «Минута славы», «Один в один», «Точь-в-точь», «Ты супер! Танцы» и других.

«Очень благодарен телевидению: оно всем про меня рассказало и всем меня показало. Для меня это волшебный мир, еще в детстве прописанный мной в тетрадке как одна из профессий, которую хотел бы освоить. Поле, которое вспахал и засеял, и, как мне кажется, зерна дали прекрасные всходы. Я себя там, в телеэфире, не придумал! Наоборот, когда вижу себя на экране, думаю: ух, сколько в этом человеке радости и энергии, он просто заряжен жизнелюбием — хотел бы быть как он. И тут же вспоминаю: так это я и есть! Просто там я громче, ярче. Я не устал от этого, но очень хочу, чтобы меня увидели и почувствовали другим», — говорил Олешко в интервью «Кинорепортеру».

Александр Олешко Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что известно о личной жизни Олешко

Первой супругой Александра Олешко была его коллега Ольга Белова.

В 2011 году он рассказал, что состоит в отношениях с графическим дизайнером Викторией Минеевой, но вскоре пара рассталась.

В марте 2023 года Олешко в передаче «Секрет на миллион» признался, что давно женат вторым браком. Имя избранницы он не раскрыл.

Что Олешко говорил о спецоперации

В марте 2022 года Александр Олешко заявил, что выступает против давления, которое обрушилось на Россию после начала спецоперации.

«Вы знаете, мне всегда казалось, что моя гражданская позиция ясна, на виду у всех, на протяжении всей моей жизни. Ее можно понять через те песни, которые я пою, через то, что я говорю со сцены, как я поступаю, что я люблю, а что категорически не приемлю. Моя гражданская позиция проста и ясна — я против войны, которую объявили нашей стране», — сказал он на видео, которое также опубликовал в микроблоге.

В июне того же года Латвия запретила Олешко въезд в страну из-за поддержки СВО. Позже, в октябре, актер был внесен в санкционный список Украины.

Чем сейчас занимается Олешко

Александр Олешко продолжает творческую деятельность. Он гастролирует с концертами «„Сказка о царе Салтане“. Читает с оркестром Александр Олешко» и «„Аленький цветочек“. Читает с оркестром Александр Олешко».

В 2025 году вышел сериал «Жар» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть комедию «Волшебный кубок Роррима Бо 3D» с Олешко.

Читайте также:

Зеленский, работа на заводе, борьба с алкоголизмом: как живет Радзюкевич

Гастроли по РФ, слухи об алкогольной зависимости, брак: как живет Корикова

Путешествия, молодая жена, мнение об СВО: как живет актер Сергей Пиоро