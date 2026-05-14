Автоюрист оценил нововведения в оформлении нетрезвых водителей

Упрощение процедуры оформления нетрезвых водителей избавит всех от лишней бюрократии, заявил в беседе с 360.ru автоюрист Лев Воропаев. По его словам, теперь сотрудникам Госавтоинспекции не придется составлять несколько промежуточных бумаг.

Количество процессуальных документов значительно сократится, — подчеркнул Воропаев.

По его словам, процедура станет менее длительной и сложной для водителей. Автомобилистам будут подавать информацию в более доступной форме на каждом этапе освидетельствования. При этом сама суть проверки на алкогольное опьянение останется прежней, заключил юрист.

Ранее депутаты Госдумы приняли закон об упрощении процедуры оформления нетрезвых водителей. Инициатива правительства вносит изменения в КоАП РФ и предусматривает сокращение объема обязательных процессуальных документов, которые оформляются при выявлении признаков опьянения.