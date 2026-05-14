14 мая 2026 в 15:14

Автоюрист оценил нововведения в оформлении нетрезвых водителей

Автоюрист Воропаев поддержал упрощение процедуры оформления нетрезвых водителей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Упрощение процедуры оформления нетрезвых водителей избавит всех от лишней бюрократии, заявил в беседе с 360.ru автоюрист Лев Воропаев. По его словам, теперь сотрудникам Госавтоинспекции не придется составлять несколько промежуточных бумаг.

Количество процессуальных документов значительно сократится, — подчеркнул Воропаев.

По его словам, процедура станет менее длительной и сложной для водителей. Автомобилистам будут подавать информацию в более доступной форме на каждом этапе освидетельствования. При этом сама суть проверки на алкогольное опьянение останется прежней, заключил юрист.

Ранее депутаты Госдумы приняли закон об упрощении процедуры оформления нетрезвых водителей. Инициатива правительства вносит изменения в КоАП РФ и предусматривает сокращение объема обязательных процессуальных документов, которые оформляются при выявлении признаков опьянения.

Общество
юристы
водители
автомобилисты
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края
Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края

