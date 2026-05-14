14 мая 2026 в 15:43

«Это не наш масштаб»: Пашинян отказался спорить с Россией

Пашинян заявил, что Армения не имеет цели спорить с Россией

Никол Пашинян Фото: primeminister.am
Армения не собирается вступать в спор с Россией, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. По его словам, которые передает РИА Новости, оппозиция делает все возможное, чтобы спровоцировать обострение и споры между двумя странами.

Мы не будем спорить с Россией. Во-первых, потому, что это не наш масштаб. Мы маленькая, скромная страна. Это не наша задача, масштаб, цель. С другой стороны — мы члены ЕАЭС, давайте это тоже не забывать, — указал руководитель армянского правительства.

Ранее премьер-министр Армении заявил, что не обязан «реагировать на все подряд», Таким образом политик попытался оправдать отсутствие ответа на антироссийские высказывания президента Украины Владимира Зеленского на саммите в Ереване.

Пашинян также заявлял, что его страна не является союзником Москвы в украинском вопросе. Именно так он прокомментировал визит Зеленского в армянскую столицу, напомнив, что уже высказывался на этот счет несколько лет назад.

До этого премьер заявил, что Ереван не намерен вступать в дискуссию по поводу членства в Евросоюзе и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и останется в составе организации до последнего. По его мнению, время для выбора между двумя объединениями еще не пришло.

Страны СНГ
Армения
Россия
Никол Пашинян
