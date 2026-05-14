14 мая 2026 в 15:48

Аракчи указал на еще одного участника агрессии против Ирана

МИД Ирана обвинил ОАЭ в атаках на Тегеран

Аббас Аракчи Фото: Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обвинил Объединенные Арабские Эмираты в участии в агрессии США и Израиля против Тегерана. Министр в соцсетях отметил, что эмираты должны пересмотреть свою политику в отношении страны.

Вчера стало известно, что Нетаньяху во время войны ездил в ОАЭ и Абу-Даби. Также выяснилось, что они участвовали в этих атаках и, возможно, даже действовали напрямую против нас. Поэтому ОАЭ — активный участник этой агрессии, и в этом нет никаких сомнений, — заявил Аракчи.

Министр также выразил мнение, что сотрудничество эмиратов с Израилем не обеспечило им дополнительной безопасности в период конфликта. В связи с этим Тегеран призвал ОАЭ скорректировать внешнеполитический курс в отношении Ирана.

Ранее Аракчи заявил, что в акватории Персидского залива произошло нападение Военно-морских сил Кувейта на иранское судно. Он также заявил о незаконном задержании четырех граждан страны кувейтскими силовиками.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ключевой целью враждебных действий против Ирана являлся срыв процесса восстановления диалога Тегерана с арабскими странами. В глобальном масштабе осуществляются целенаправленные шаги, призванные сорвать достижение согласия между суннитской и шиитской ветвями ислама.

