День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 09:54

Лавров раскрыл одну из задач агрессии против Ирана

Лавров: целью атаки на Иран было недопущение нормализации отношений с арабами

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Одной из задач агрессии против Ирана было недопущение нормализации отношений Тегерана с арабскими государствами, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT India. По его словам, в более широком контексте предпринимаются усилия, чтобы предотвратить примирение между суннитами и шиитами.

Нисколько не сомневаюсь, что, когда вынашивались эти планы развязывания агрессии против Ирана, одной из задач ставилось недопущение нормализации отношений между Ираном и арабами, — отметил он.

Лавров напомнил, что много лет назад король Иордании Абдалла II проводил саммит по примирению суннитов и шиитов. Однако сейчас, по его оценке, делается все, чтобы это примирение не состоялось.

Министр отметил, что Иран пытаются представить изгоем, а его соседей по Персидскому заливу — встроить в структуры, которые не будут заниматься решением палестинской проблемы. Более того, от арабских стран могут потребовать отказа от палестинского дела в обмен на нормализацию отношений с Израилем, указал он.

Лавров в ходе интервью также отметил, что советская пропаганда была «на голову выше» нынешних заявлений Запада по ситуации на Ближнем Востоке. Министр объяснил, что речь идет о войне США против Ирана и блокировке Ормузского пролива.

Власть
МИД РФ
Сергей Лавров
Иран
конфликты
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самокатчик въехал в зону коммунальной аварии и получил ожоги
В Нидерландах подожгли центр для беженцев
Психолог рассказал, почему молодые люди становятся курьерами мошенников
В Рособрнадзоре ответили на вопрос о новых сроках проведения ЕГЭ
Психолог рассказала, как вовремя распознать манипулятора в отношениях
Раскрыта причина происшествия с электричкой под Белгородом
В России заявили о потенциале энергопроектов в Пакистане
Ползли на четвереньках с кастинга: ДНК-анализ подведет Бессона под статью
Путин раскрыл главный секрет суверенитета и силы России
Массовая драка на птицефабрике в Ленобласти 13 мая: что известно, причины
США отказали в визах пяти футболистам сборной Ирака перед ЧМ-2026
Судимым за поддержку России иностранцам предложили новые преференции
Крупный коттеджный бизнес отца с сыном привлек внимание ФСБ
Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на Херсонскую область
Американист назвал обязательное условие для визита Трампа в Россию
Раскрыта хитрая схема мошенников под видом руководства компании
Киркоров рассказал, почему снова начал курить
Двух россиян обвинили в онлайн-мошенничестве в Камбодже
Китай обозначил красные линии перед визитом Трампа в Пекин
Аналитик раскрыл, в каком случае россияне начнут снимать деньги со вкладов
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.