Лавров раскрыл одну из задач агрессии против Ирана

Лавров: целью атаки на Иран было недопущение нормализации отношений с арабами

Одной из задач агрессии против Ирана было недопущение нормализации отношений Тегерана с арабскими государствами, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT India. По его словам, в более широком контексте предпринимаются усилия, чтобы предотвратить примирение между суннитами и шиитами.

Нисколько не сомневаюсь, что, когда вынашивались эти планы развязывания агрессии против Ирана, одной из задач ставилось недопущение нормализации отношений между Ираном и арабами, — отметил он.

Лавров напомнил, что много лет назад король Иордании Абдалла II проводил саммит по примирению суннитов и шиитов. Однако сейчас, по его оценке, делается все, чтобы это примирение не состоялось.

Министр отметил, что Иран пытаются представить изгоем, а его соседей по Персидскому заливу — встроить в структуры, которые не будут заниматься решением палестинской проблемы. Более того, от арабских стран могут потребовать отказа от палестинского дела в обмен на нормализацию отношений с Израилем, указал он.

Лавров в ходе интервью также отметил, что советская пропаганда была «на голову выше» нынешних заявлений Запада по ситуации на Ближнем Востоке. Министр объяснил, что речь идет о войне США против Ирана и блокировке Ормузского пролива.