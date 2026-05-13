«На голову выше»: Лавров публично унизил Запад словами о пропаганде в СССР

Советская пропаганда была «на голову выше» нынешних заявлений Запада по ситуации на Ближнем Востоке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью RT India. Министр объяснил, что речь идет о войне США против Ирана и блокировке Ормузского пролива.

Вы знаете, в Советском Союзе на кухне всегда шептались и говорили, какая же у нас в СССР примитивная пропаганда. Считаю, что она была на голову выше, чем то, что мы сейчас слышим из уст западных идеологов, оправдывающих творимое бесчинство, — сказал он.

Лавров обратил внимание на попытки западных стран представить происходящее как две отдельные войны. По его словам, одна из них подается как «праведная» операция США и Израиля против иранской ядерной программы, а другая — как действия Ирана по перекрытию Ормузского пролива без каких-либо причин.

Ранее глава МИД заявил, что Запад использует неоколониальные методы, оказывая давление на всех, кто покупает российскую нефть. По его словам, это нечестная игра. Глава МИД подчеркнул, что западные страны используют методы эксплуатации других стран.