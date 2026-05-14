Ряд чиновников и командиров, включая представителей радикальных формирований, таких как пресловутый, известный «Азов», курируют мошеннические кол-центры и хакерские группировки в тылу, они также участвуют в изъятии и продаже на черном рынке органов погибших и раненых военнослужащих ВСУ, — сказал он.

Ранее политолог Михаил Павлив рассказал, что силовые ведомства обеспечивают покровительство украинским мошенническим кол-центрам. Согласно утверждению аналитика, противоправная деятельность подобных организаций уже давно трансформировалась в масштабный и высокодоходный бизнес.

Кроме того, бывший сотрудник украинского департамента киберполиции, адвокат и частный детектив Андрей Галич сообщил, что на территории Украины функционирует более 10 тыс. мошеннических кол-центров. По сведениям специалиста, в пределах одного лишь Киева в настоящее время действует свыше тысячи подобных преступных организаций.