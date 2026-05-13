День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 14:25

Юрист ответил, кто может стать плательщиками налога на сверхприбыль

Юрист Хаминский: маркетплейсы могут стать плательщиками налога на сверхприбыль

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В перспективе крупнейшие маркетплейсы России могут стать плательщиками налога на сверхприбыль, заявил NEWS.ru юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский. По его словам, этот шаг обеспечит наполнение бюджета и создаст условия для здоровой конкуренции.

В условиях структурной трансформации экономики и поиска источников пополнения бюджета особое внимание стоит уделить крупнейшим маркетплейсам. За последние годы они значительно усилили позиции в электронной коммерции, во многом благодаря развитию собственных банковских и платежных сервисов. Дополнительная прибыль интернет-площадок в 2026 году может составить 150–300 млрд рублей. Соответственно, изъятие части сверхприбыли именно в данном секторе выглядит более справедливым по сравнению с другими отраслями, где рост доходов часто обусловлен объективными экономическими факторами, — пояснил Хаминский.

Он отметил, что интернет-магазины создали замкнутый цикл обращения денег, где покупатели получают скидки за оплату картами маркетплейсов, а продавцы открывают счета в связанных банках. По словам юриста, это приводит к концентрации денежных потоков внутри единой экосистемы, обеспечивая дополнительную прибыль за счет комиссий, контроля ликвидности и использования свободных средств.

«Скидки» за использование собственных банковских инструментов фактически выступают способом перераспределения маржи самих маркетплейсов. В сочетании с масштабом бизнеса и высокой концентрацией рынка это формирует сверхприбыль, не связанную с ростом операционной эффективности. Ее изъятие у цифровых платформ не только обеспечит поступления в бюджет, но и будет способствовать более сбалансированной конкурентной среде и справедливому разделению прибыли между продавцами, — заключил Хаминский.

Ранее появилась информация, что за последние 10 лет доля онлайн-покупателей в России увеличилась в 3,5 раза. Среди молодых людей показатель достиг 93%.

Общество
юристы
маркетплейсы
налоги
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме отреагировали на учения НАТО на территории Сербии
Пьяный военнослужащий застрелил двух сослуживцев
Суд вынес приговор бывшему главе самарского МЧС за взятки
Урок биологии: учительница сношала школьника в чулане
В Москве прощаются с правнучкой Ленина
Диетолог назвала безопасную дозу клубники
«Зрители помнят»: Лавров простился с телеведущим Молчановым
Глава Минобороны Германии посетил зону СВО
Биолог ответил, где обитают африканские клещи
Водитель автобуса устроил жесткое ДТП в Тюмени
Радикалы попытались сорвать выступление Израиля на Евровидении
ГД приняла закон об использовании ВС РФ за рубежом для защиты россиян
В Минобороны сообщили о масштабной атаке ВСУ на регионы России
Юрист ответил, кто может стать плательщиками налога на сверхприбыль
Немецкие депутаты взбунтовались против американских ракет на территории ФРГ
Психолог ответила, как помочь старшему ребенку побороть ревность к младшему
Психолог объяснил, могут ли нейросети помочь наладить отношения
В Госдуме дали советы, как не стать жертвой киберпреступников
Молчанов незадолго до смерти похоронил единственную дочь
Енотовидную собаку из Петербурга выпустили в лес
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.