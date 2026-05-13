Юрист ответил, кто может стать плательщиками налога на сверхприбыль Юрист Хаминский: маркетплейсы могут стать плательщиками налога на сверхприбыль

В перспективе крупнейшие маркетплейсы России могут стать плательщиками налога на сверхприбыль, заявил NEWS.ru юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский. По его словам, этот шаг обеспечит наполнение бюджета и создаст условия для здоровой конкуренции.

В условиях структурной трансформации экономики и поиска источников пополнения бюджета особое внимание стоит уделить крупнейшим маркетплейсам. За последние годы они значительно усилили позиции в электронной коммерции, во многом благодаря развитию собственных банковских и платежных сервисов. Дополнительная прибыль интернет-площадок в 2026 году может составить 150–300 млрд рублей. Соответственно, изъятие части сверхприбыли именно в данном секторе выглядит более справедливым по сравнению с другими отраслями, где рост доходов часто обусловлен объективными экономическими факторами, — пояснил Хаминский.

Он отметил, что интернет-магазины создали замкнутый цикл обращения денег, где покупатели получают скидки за оплату картами маркетплейсов, а продавцы открывают счета в связанных банках. По словам юриста, это приводит к концентрации денежных потоков внутри единой экосистемы, обеспечивая дополнительную прибыль за счет комиссий, контроля ликвидности и использования свободных средств.

«Скидки» за использование собственных банковских инструментов фактически выступают способом перераспределения маржи самих маркетплейсов. В сочетании с масштабом бизнеса и высокой концентрацией рынка это формирует сверхприбыль, не связанную с ростом операционной эффективности. Ее изъятие у цифровых платформ не только обеспечит поступления в бюджет, но и будет способствовать более сбалансированной конкурентной среде и справедливому разделению прибыли между продавцами, — заключил Хаминский.

Ранее появилась информация, что за последние 10 лет доля онлайн-покупателей в России увеличилась в 3,5 раза. Среди молодых людей показатель достиг 93%.