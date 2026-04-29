29 апреля 2026 в 15:41

Россиянам рассказали, как увеличилась доля онлайн-торговли

НИУ ВШЭ: доля онлайн-покупателей в России выросла в 3,5 раза

За 10 лет доля онлайн-покупателей в России выросла в 3,5 раза, сообщает Readovka.news со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ. Среди молодежи доля покупателей составила 93%.

Сообщается, что в прошлом году доля россиян старше 15 лет, покупающих товары в сети, достигла 71% — 10 лет назад этот показатель составлял 20%. Среди пенсионеров 70-79 лет заказы делают 24%.

Самым популярным способом получения товаров остаются пункты выдачи заказов. Чаще всего пользователи выбирают оплачивать заказы с помощью банковской карты.

Ранее юрист Александр Хаминский рассказал, что с 1 октября 2026 года маркетплейсы будут обязаны проводить обязательную проверку информации о продавцах и товарах. По его словам, новые обязанности для агрегаторов интернет-торговли вводятся объемным законом о регулировании платформенной экономики.

Дмитриев назвал мощнейший актив России
На Западе «убили» надежды Киева на вступление в НАТО
«По затылку не бьем»: глумливые подростки устроили поп-ММА с инвалидом
Экс-чемпион мира отреагировал на допуск российских боксеров до соревнований
Власти Приморья рассказали, сколько туристов ожидают в летний сезон
Друзья погибшего на тракторе подростка раскрыли подробности трагедии
Британия отозвала аккредитацию дипломата России и вызвала посла в МИД
Журналист сравнил низкий рейтинг Стармера с Джонсоном накануне отставки
В России появится новая зона с казино
Песков ответил, планируется ли разговор Путина с президентом ОАЭ
«Из офшоров подтянуть»: Матвиенко обратилась к богатейшему человеку России
Петербургские врачи сконструировали клапан для сердца пациента
Появились подробности поджога дома Стармера украинцами
Обновить квартиру за выходные: что изменит ощущение от дома без ремонта
Глава Росатома назвал убийством гибель сотрудника ЗАЭС от удара ВСУ
Белоусов обратился к бойцам ВС РФ после освобождения Ильиновки
Путин раскрыл, готовы ли российские компании работать на рынке Конго
Психотерапевт перечислила плюсы занятия танцами
«Будут грабить»: экс-нардеп о налоговой реформе на Украине по требованию ЕС
Попова ответила на вопрос о рисках для здоровья жителей Туапсе из-за ЧС
Дальше
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
