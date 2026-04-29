Россиянам рассказали, как увеличилась доля онлайн-торговли НИУ ВШЭ: доля онлайн-покупателей в России выросла в 3,5 раза

За 10 лет доля онлайн-покупателей в России выросла в 3,5 раза, сообщает Readovka.news со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ. Среди молодежи доля покупателей составила 93%.

Сообщается, что в прошлом году доля россиян старше 15 лет, покупающих товары в сети, достигла 71% — 10 лет назад этот показатель составлял 20%. Среди пенсионеров 70-79 лет заказы делают 24%.

Самым популярным способом получения товаров остаются пункты выдачи заказов. Чаще всего пользователи выбирают оплачивать заказы с помощью банковской карты.

Ранее юрист Александр Хаминский рассказал, что с 1 октября 2026 года маркетплейсы будут обязаны проводить обязательную проверку информации о продавцах и товарах. По его словам, новые обязанности для агрегаторов интернет-торговли вводятся объемным законом о регулировании платформенной экономики.