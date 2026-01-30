Юрист рассказал о новых правилах работы маркетплейсов с 1 октября 2026 года

С 1 октября 2026 года маркетплейсы будут обязаны проводить обязательную проверку информации о продавцах и товарах, заявил NEWS.ru руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области юрист Александр Хаминский. По его словам, новые обязанности для агрегаторов интернет-торговли вводятся объемным законом о регулировании платформенной экономики.

Новый закон об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в РФ, который вступит в силу 1 октября 2026 года, получился достаточно объемным. В нем описаны термины и определения, урегулированы отношения между маркетплейсами и продавцами, маркетплейсами и ПВЗ, маркетплейсами и покупателями. Закон разграничил, за что отвечает интернет-платформа, а за что продавец. В частности, маркетплейс должен будет разместить в карточке информацию о том, что предлагаемый к продаже товар подлежит маркировке, если такое требование установлено законодательством. Онлайн-площадки также будут проверять карточки товаров на наличие сертификатов соответствия и деклараций о соответствии, регистрации продавца в государственной системе маркировки, — пояснил Хаминский.

По его словам, подготовленные Минэкономразвития проекты постановления конкретизируют, какие установлены требования к информации о продукции, каким образом операторы должны ее проверять и с какими системами электронного документооборота им необходимо интегрироваться. Он добавил, что ключевым нововведениям также станет обязательная идентификация продавцов через ЕСИА перед их допуском на площадку.

Ранее доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова заявила, что члены Евразийского экономического союза, в том числе Россия, согласовали снижение пошлины в три раза за онлайн-покупки зарубежных товаров. Нововведение вступит в силу 1 июля. С этого дня на товары дороже €200 (18,2 тыс. рублей) пошлина будет 5%, а не 15%.