Доставка дорогих товаров из-за рубежа станет доступнее для россиян Доцент Прикладова: пошлину на товары из-за рубежа снизят втрое с июля 2026 года

Члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе Россия, согласовали снижение пошлины в три раза за онлайн-покупки зарубежных товаров, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на доцента кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасию Прикладову. Нововведение вступит в силу 1 июля 2026 года. С этого дня на товары дороже €200 пошлина будет 5%, а не 15%.

Эффект будет более заметным при приобретении дорогих товаров. Например, при покупке смартфона по цене 50 тыс. рублей сумма пошлины составит примерно 1,5 тыс. рублей вместо 4,5 тыс. рублей. Если цена товара 25 тыс. рублей, то разница будет существенно ниже — около 500 рублей. Так как пошлина составит примерно 250 рублей вместо 750 рублей, — отметила Прикладова.

Соответствующее решение принял Совет Евразийской экономической комиссии. Уточняется, что для отдельных видов товаров, в частности автомобилей, определили особые ставки таможенных пошлин.

Ранее Министерство финансов России предложило ввести налог на добавленную стоимость для товаров иностранного производства, реализуемых через маркетплейсы. Ведомство уже подготовило соответствующий законопроект.