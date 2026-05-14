В Минске пройдет выставка «ИННОПРОМ. Беларусь»

С 30 сентября по 2 октября 2026 года Минск вновь станет местом проведения мероприятия «ИННОПРОМ. Беларусь». На площади в 20 тыс. квадратных метров ведущие представители промышленности из России, Белоруссии и других стран Евразийского экономического союза соберутся для обсуждения вопросов развития кооперационных связей и внедрения передовых технологий.

Ожидается, что в выставке примут участие представители промышленных компаний, таких как «Ростех» и «Росатом», «Интеграл», Российский экспортный центр, БелАЗ, ММК, МАЗ и другие. Кроме того, к мероприятию присоединятся регионы России, стремящиеся укрепить экономические и промышленные связи со странами Евразийского экономического союза. В 2025 году в Минске прошла выставка «ИННОПРОМ. Беларусь», которая стала ярким примером успешного международного сотрудничества. В мероприятии приняли участие свыше 14 тыс. профессионалов из 24 государств.

Ключевым событием деловой программы стало проведение Главной пленарной сессии под названием «Союз новых технологий: создавая промышленность будущего». В мероприятии приняли участие руководители правительств России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Киргизии, а также профильные министры из Ирана и Кубы.

Ранее сообщалось, что в Ташкенте с 20 по 22 апреля 2026 года состоялась 6-я Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия» — одна из ключевых международных площадок Евразии для развития промышленной кооперации и технологического партнерства. За три дня работы выставку посетили свыше 10 тыс. представителей бизнеса, государственных органов и экспертов из 35 стран.