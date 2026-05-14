«Я там ничего не понял»: Онищенко о попытке сдать ЕГЭ

Онищенко признался, что не смог сдать ЕГЭ

Геннадий Онищенко Геннадий Онищенко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко признался, что не смог сдать ЕГЭ. На брифинге «Вспышка хантавируса: Грозит ли миру новая эпидемия?» на площадке Национальной службы новостей он отметил, что на эту попытку он пошел по просьбе главы Минпросвещения, однако, получив свой вариант экзамена, осознал, что ничего в нем не понимает, передает корреспондент NEWS.ru.

Я попытался сдать ЕГЭ, меня попросил министр просвещения. Был такой эксперимент, я зашел туда, сел <...>. Мне дали листок, я там ничего не понял, — рассказал Онищенко.

Академик подчеркнул, что экзамен сам по себе является стрессовым мероприятием, но если раньше это было «по-человечески» понятное испытание со знакомым учителем, на котором дети писали сочинения, изложения и решали примеры, то теперь это ЕГЭ, где нужно ставить «крестики-нолики».

Свою попытку сдать ЕГЭ Онищенко сравнил с экзаменом на права, где учащимся также выдают тест с вариантами ответа, который можно было «угадать». В заключение академик заметил, что это просто его «ворчание», но добавил, что уже даже нет учителей, которые могут нормально принимать обычный экзамен, — они ушли на пенсию.

Ранее психолог Анна Антонец заявила, что физические упражнения могут помочь отдохнуть во время подготовки к экзамену. По ее словам, через 45 минут интенсивных занятий рекомендуется сделать паузу на 15 минут для разминки.

Геннадий Онищенко
ЕГЭ
школы
Россия
