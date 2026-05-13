13 мая 2026 в 11:38

В Рособрнадзоре ответили на вопрос о новых сроках проведения ЕГЭ

Музаев: ЕГЭ не будет начинаться раньше 1 июня

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Проведение единого государственного экзамена не будет начинаться раньше 1 июня, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. По его словам, которые приводит пресс-служба кабмина РФ, новые сроки позволят школьникам, учителям и родителям спокойно провести последние звонки и подготовиться к тестированиям.

С этого года экзамен будет начинаться только с 1 июня, не ранее, — сказал Музаев.

Ранее глава Рособрнадзора сообщил, что девятиклассники начнут сдавать обязательный устный экзамен по истории с 2028 года. Он добавил, что введение аттестации обсудят с учителями, учениками и экспертами.

До этого сенатор Айрат Гибатдинов заявил, что для получения школьного аттестата в 2026 году достаточно набрать 24 балла по русскому языку и получить удовлетворительную оценку (тройку) по математике базового уровня. Однако для поступления в вузы пороги значительно выше. Особое внимание сенатор обратил на бонусы за индивидуальные достижения: вузы могут начислять до 15 баллов за золотой знак ГТО, волонтерство (от четырех лет), победы в олимпиадах.

