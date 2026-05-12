В Совфеде озвучили минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата Гибатдинов: для аттестата достаточно набрать 24 балла на ЕГЭ по русскому языку

Для получения школьного аттестата в 2026 году достаточно набрать 24 балла по русскому языку и получить удовлетворительную оценку («три») по математике базового уровня, заявил РИА Новости сенатор Айрат Гибатдинов. Однако для поступления в вузы пороги значительно выше.

Для подтверждения освоения программы установлены и другие пороги: по физике, химии и биологии — 36 баллов, профильной математике — 27, информатике — 40, истории — 32, географии — 37, обществознанию — 42, литературе — 32, иностранным языкам — 22. При этом минимальные баллы не гарантируют поступление даже на платное отделение из-за конкурсного отбора.

Особое внимание сенатор обратил на бонусы за индивидуальные достижения. Вузы могут начислять до 15 баллов за золотой знак ГТО, волонтерство (от четырех лет), аттестат с отличием и победы в олимпиадах. Каждое достижение обычно дает не более пяти баллов. Конкретные условия начисления дополнительных баллов каждый вуз устанавливает самостоятельно.

В условиях высокой конкуренции именно эти баллы нередко становятся решающими при поступлении на бюджет, — заключил Гибатдинов.

Ранее Министерство науки и высшего образования России объявило о введении «дня тишины» при приеме в российские вузы. В этот день абитуриенты не смогут вносить изменения в свои заявления и согласия на зачисление.