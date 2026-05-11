Минобрнауки вводит «день тишины» при поступлении в вузы

Министерство науки и высшего образования России объявило о введении «дня тишины» при приеме в российские вузы, сообщил РИА Новости заместитель главы ведомства Андрей Омельчук. В этот день абитуриенты не смогут вносить изменения в свои заявления и согласия на зачисление.

Чтобы сделать процесс поступления более предсказуемым и справедливым для абитуриентов, в этом году мы впервые установили так называемый день тишины, — сказал замминистра.

Омельчук пояснил, что в день, когда приемные комиссии формируют приказы о зачислении, поступающие получают окончательный статус. После этого любые изменения в заявлениях и согласиях временно приостанавливаются.

Также замглавы Минобрнауки отметил, что нововведение поможет университетам более корректно формировать приказы о зачислении. Он подчеркнул, что отсутствие изменений в последний момент сделает ситуацию для абитуриентов более понятной и стабильной.

Кроме того, в приемной кампании 2026/2027 учебного года появятся и другие изменения. Среди них вводится единый цифровой канал подачи документов через портал «Госуслуги», который должен упростить процесс и снизить количество ошибок.

Изменятся и правила для выпускников колледжей. Теперь они смогут сдавать внутренние экзамены только при условии продолжения обучения по профилю. Соответствие профиля будет определять сам вуз.

Для иностранных абитуриентов также предусмотрены нововведения. Они смогут подавать документы через мобильное приложение RuiD и поступать по внутренним экзаменам при отсутствии ЕГЭ. Кроме того, вузам разрешили перераспределять места между квотами и направлять их в общий конкурс при наличии свободных мест.

Ранее стало известно, что школы, колледжи и вузы Пензенской области перевели на дистанционное обучение 7 и 8 мая. Решение принято в связи с ракетной опасностью и атаками беспилотников.

