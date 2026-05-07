В Пензенской области ввели дистанционное обучение из-за атак БПЛА

Школы, колледжи и вузы Пензенской области перевели на дистанционное обучение 7 и 8 мая, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. Решение принято в связи с ракетной опасностью и атаками беспилотников.

Оперативным штабом Пензенской области принято решение перевести школьников и студентов на дистанционное обучение в дни, оставшиеся до праздников. Это касается школ и средних профессиональных учебных заведений Пензы, Заречного, Сердобска и Нижнего Ломова, а также вузов. Решение принято оперативным штабом Пензенской области в связи с участившимися случаями объявления ракетной опасности и атаками на наш регион беспилотных летательных аппаратов, — написал Мельниченко.

Ранее глава города Станислав Трофимов сообщил, что занятия в школах и техникумах Чебоксар переведены на дистанционный формат. Это связано с недавно объявленной ракетной опасностью и угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов. Трофимов также призвал родителей оставлять дома детей, посещающих детские сады.

По данным Мельниченко, силы противовоздушной обороны сбили два БПЛА, летевших на Пензу. В регионе объявлен режим «Ракетная опасность»: запущены звуковые сирены, речевое оповещение, СМС-рассылка, уведомления в официальных каналах и по телевидению.