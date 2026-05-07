Украинские БПЛА «отправили» на дистант учащихся в Чебоксарах Мэр Трофимов заявил, что в Чебоксарах учащихся перевели на дистант из-за БПЛА

Занятия в школах и техникумах Чебоксар переведены на дистанционный формат, об этом глава города Станислав Трофимов сообщил в своем Telegram-канале. Это связано с недавно объявленной ракетной опасностью и угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов. Трофимов также призвал родителей оставлять дома детей, посещающих детские сады.

В связи с объявленной угрозой ракетной опасности и атаки БПЛА переводим учебный процесс в дистанционный формат. Школы и техникумы: занятия для всех смен переводятся на дистант. <…> Важно: вторая смена тоже учится из дома до особых распоряжений, — заявил руководитель.

Ранее министр образования Чувашской Республики Дмитрий Захаров сообщил, что школы и техникумы региона временно переведены на дистанционное обучение в качестве меры безопасности.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что беспилотные летательные аппараты ВСУ нанесли удар по жилым домам в Брянске. Ранения получили 13 человек, включая одного ребенка. Глава региона уточнил, что в результате атаки повреждены более 20 квартир и около 40 автомобилей.