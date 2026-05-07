Ребенок пострадал при атаке дронов ВСУ на Брянск Богомаз: 13 человек получили ранения в результате удара дронов ВСУ по Брянску

Беспилотные летательные аппараты ВСУ ударили по жилым домам в Брянске, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его информации, ранения получили 13 человек, включая ребенка.

Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь, — добавил Богомаз.

Как уточнил глава Брянской области, при атаке повреждены два многоэтажных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей. Всех пострадавших госпитализировали для оказания медицинской помощи.

Ранее средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских дрона, летящих в направлении Москвы, объявил мэр города Сергей Собянин. О пострадавших и разрушениях градоначальник ничего не написал.

До этого глава Чувашии Олег Николаев заявил, что в результате массовой атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Чебоксары погибли два человека и еще 32 получили ранения разной степени тяжести. По его словам, среди пострадавших есть один ребенок. Других подробностей на момент атаки глава региона не привел.