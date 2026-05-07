Несколько украинских БПЛА уничтожили на подлете к Москве Собянин: средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ под Москвой

Средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских дрона, летящих в направлении Москвы, сообщил на своей странице в МАКС мэр города Сергей Собянин. О пострадавших и разрушениях градоначальник ничего не написал. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

ПВО Минобороны сбили два БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — говорится в публикации.

Ранее Telegram-канал SHOT информировал, что над Таганрогом в Ростовской области раздаются взрывы. По версии канала, силы противовоздушной обороны уничтожают украинские беспилотники-камикадзе.

Утром 6 мая Минобороны РФ сообщало, что российские средства противовоздушной обороны за последние сутки уничтожили 605 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. В ведомстве уточнили, что все сбитые дроны относились к самолетному типу.

Кроме того, мэр Энергодара Максим Пухов информировал, что Киев осуществил массированный налет БПЛА на Энергодар во время действия объявленного президентом Украины Владимиром Зеленским перемирия. Он призвал местных жителей не выходить на улицу без крайней необходимости.