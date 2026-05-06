ВСУ выпустили рой БПЛА на Энергодар во время объявленного Киевом перемирия

Киев осуществляет массированный налет БПЛА на Энергодар во время действия объявленного президентом Украины Владимиром Зеленским перемирия, сообщил мэр города Максим Пухов в своем канале на платформе МАКС. Он призвал местных жителей не выходить на улицу без крайней необходимости.

По информации оперативных служб, дроновая опасность, фиксировавшаяся вчера, сохраняется. Продолжается массированный налет на город. Ограничьте передвижение, не выходите на улицы без крайней необходимости. Оставайтесь в укрытиях или дома, держитесь подальше от окон, — написал он.

Ранее представитель ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что интенсивность атак на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар значительно возросла. По ее словам, за последние сутки в городе зафиксировано несколько ударов, в том числе по административным зданиям.

До этого ирландский журналист Чей Боуз заявил, что атака ВСУ на Крым произошла на фоне объявленного режима тишины и фактически стала его нарушением. По его мнению, Киев перекладывает ответственность за нарушение перемирия на Россию.