В Европе заявили о нарушении перемирия Украиной из-за атаки на Крым

Атака на Крым произошла на фоне объявленного режима тишины и фактически стала его нарушением, сообщил в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз. По его мнению, Киев перекладывает ответственность за нарушение перемирия на Россию.

Киев атакует Крым, убив пятерых мирных жителей всего за несколько минут до введения Зеленским «режима тишины», а затем отказывается соблюдать перемирие в честь Дня Победы, обвиняя в нарушениях Россию, — говорится в публикации.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара беспилотных летательных аппаратов по городу Джанкою погибли пять человек из числа гражданского населения. Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

В свою очередь посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что атака на Джанкой свидетельствует о том, что Украине не требуется режим прекращения огня. Он также указал на несоблюдение Киевом обязательств в рамках гуманитарных инициатив.