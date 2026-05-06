Атака на Джанкой свидетельствует о том, что Украине не требуется режим прекращения огня, такое мнение в комментарии ИС «Вести» высказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он также заявил о несоблюдении Киевом обязательств в рамках гуманитарных инициатив.

Пять человек погибли в Джанкое, у нас пять человек ранены на территории Брянской области, и еще на целом ряде других направлений у нас есть раненые или погибшие мирные жители. Вот это называется режим прекращения огня, который вводит Украина. То есть Украина никогда не выполняет свои обязательства по вот такого рода гуманитарным действиям, — сказал Мирошник.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара беспилотных летательных аппаратов по городу Джанкой погибли пять человек из числа гражданского населения. Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

До этого Мирошник заявил, что более 30 россиян погибли с 27 апреля по 3 мая при атаках Вооруженных сил Украины. По его словам, среди них двое детей. Также пострадали 200 мирных жителей: ранены 166, в том числе восемь несовершеннолетних.