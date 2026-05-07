SHOT: мощные взрывы раздались еще над одним регионом России SHOT: около пяти взрывов прогремели в небе над Таганрогом Ростовской области

Telegram-канал SHOT информировал, что над Таганрогом в Ростовской области раздаются взрывы. По версии канала, силы противовоздушной обороны уничтожают украинские беспилотники-камикадзе. Минобороны России данную информацию пока не комментировало.

SHOT со ссылкой на собственные источники добавляет, что в городе звучит сирена воздушной опасности. Авторы канала отметили, что власти призвали жителей укрыться в безопасных местах.

SHOT доавил, что всего за 15 минут было слышно не менее пяти взрывов. В городе объявлена угроза атаки БПЛА, работа ПВО продолжается.

До этого аналогичная информация от Telegram-канала SHOT поступала из Брянской области. По сведениям источников, в городе в ночь на 7 мая были слышны взрывы, гул моторов в небе и видны яркие вспышки. Минобороны России данную информацию также пока не комментировало.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ за сутки ударили по цехам сборки БПЛА украинской армии с помощью оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии группировок войск. По данным российского оборонного ведомства, также поражены склады горючего ВСУ.