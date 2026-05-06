Российская армия ударила по стратегически важным пунктам ВСУ в 156 районах Минобороны: ВС России поразили цеха сборки БПЛА и склады горючего ВСУ

Вооруженные силы РФ за сутки ударили по цехам сборки БПЛА украинской армии с помощью оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии группировок войск, следует из сообщения Минобороны России. По данным ведомства, также поражены склады горючего ВСУ.

Нанесено поражение цехам сборки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, складам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах, — сказано в сообщении.

До этого пресс-служба Минобороны РФ передавала, что силы ПВО за сутки сбили шесть украинских крылатых ракет «Фламинго» и 601 беспилотник. Кроме того, по данным ведомства, были уничтожены девять авиабомб и два снаряда HIMARS.

Ранее сообщалось, что российские бойцы, заблокированные в железобетонной капсуле в Новопавловке, несколько раз взорвали ее изнутри, чтобы выбраться наружу. Как уточнил присутствовавший при этом боец 80-го танкового полка группировки войск «Центр» Андрей Бабаев, когда образовалась дыра, они выбрались через нее.