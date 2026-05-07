SHOT: взрывы гремят в небе над Брянской областью

SHOT: минимум пять взрывов прогремело в разных частях Брянска

Фото: МО РФ
Telegram-канал SHOT сообщил, что над Брянском и областью силами противовоздушной обороны отражается атака украинских беспилотных летательных аппаратов. Канал со ссылкой на очевидцев и собственные источники добавил, что в городе слышны взрывы, гул моторов в небе и видны яркие вспышки. Минобороны России данную информацию пока не комментировало.

Местные жители рассказали SHOT, что взрывы гремят уже около 20 минут. По сведениям канала, всего в разных частях города было слышно от пяти до семи громких звуков.

SHOT отметил, что несколько взрывов также раздавались в пригороде Брянска. Официальной информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Утром 6 мая Минобороны РФ сообщало, что российские средства противовоздушной обороны за последние сутки уничтожили 605 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. В ведомстве уточнили, что все сбитые дроны относились к самолетному типу. Помимо беспилотников, средствами ПВО были перехвачены и другие цели. Как отметили в министерстве, речь идет о 12 управляемых авиационных бомбах, а также об одном реактивном снаряде американской системы залпового огня HIMARS.

