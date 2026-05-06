06 мая 2026 в 12:24

ВСУ потеряли более 600 дронов за сутки

Минобороны России: средства ПВО сбили 605 беспилотников ВСУ за сутки

Фото: МО РФ
Российские средства противовоздушной обороны за последние сутки уничтожили 605 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. В ведомстве уточнили, что все сбитые дроны относились к самолетному типу.

Помимо беспилотников, средствами ПВО были перехвачены и другие цели. Как отметили в министерстве, речь идет о 12 управляемых авиационных бомбах, а также об одном реактивном снаряде американской системы залпового огня HIMARS.

Ранее в Минобороны РФ сообщали о результатах работы ПВО в ночное время. Тогда силам противовоздушной обороны удалось ликвидировать и перехватить 53 украинских беспилотника.

Эти аппараты были сбиты над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей. Кроме того, ночью ВСУ предприняли попытки атаковать Московский регион, Крым, а также акваторию Черного моря.

Накануне глава Чувашии Олег Николаев заявил, что в результате массовой атаки беспилотников ВСУ на Чебоксары погибли два человека и еще 32 получили ранения разной степени тяжести. По его словам, среди пострадавших есть один ребенок.

Перед этим посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что более 30 россиян погибли за неделю (с 27 апреля по 3 мая) при атаках Вооруженных сил Украины. По его словам, в их числе двое детей. Также пострадали 200 мирных жителей: ранены 166, в том числе восемь несовершеннолетних.

