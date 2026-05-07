07 мая 2026 в 05:40

Два БПЛА «сгорели» в небе над Пензенской областью

Мельниченко: силы ПВО перехватили два летевших на Пензу беспилотника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Силы противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата, летевших на Пензу, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своих социальных сетях. Информации о разрушениях и возможных пострадавших он не озвучил. Минобороны РФ данные сведения пока не комментировало.

Специалисты служб экстренного реагирования работают на месте падения обломков, — уточнил Мельниченко.

В регионе объявлен режим «Ракетная опасность»: запущены звуковые сирены, речевое оповещение, СМС-рассылка, уведомления в официальных каналах и по телевидению. При получении сигнала необходимо отойти от окон, не пользоваться лифтом, а на улице — зайти в ближайшее укрытие и оставаться там до сигнала «Отбой».

Губернатор напомнил об ответственности за съемку и распространение фото и видео о полете и падении БПЛА, призвав не становиться «пособником врага». По его словам, также нужно доверять только проверенной информации. Силы ПВО продолжают работу. Жителей призывают соблюдать меры предосторожности.

Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщил, что в районе Сириуса, Сочи и Адлера слышны взрывы. По информации канала, силы противовоздушной обороны отражают атаку. Минобороны РФ данные сведения пока не комментировало.

