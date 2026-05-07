День Победы — 2026
07 мая 2026 в 05:00

SHOT: ВСУ нацелились на южные города России

SHOT: ВСУ пытаются атаковать беспилотниками Сочи, Сириус и Адлер

ПВО С-400 ПВО С-400 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщил, что в районе Сириуса, Сочи и Адлера слышны взрывы. По информации канала, силы противовоздушной обороны отражают атаку. Минобороны РФ данные сведения пока не комментировало.

Местные жители в беседе с SHOT уточнили, что заметили вспышки со стороны Черного моря. Канал добавил, что люди наблюдали беспилотники, летящие на низкой высоте.

Власти попросили мирных жителей укрыться в безопасных местах. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что над Таганрогом в Ростовской области раздаются взрывы. По версии канала, силы противовоздушной обороны уничтожают украинские беспилотники-камикадзе. До этого аналогичная информация от Telegram-канала SHOT поступала из Брянской области. По сведениям источников, в городе в ночь на 7 мая были слышны взрывы, гул моторов в небе и видны яркие вспышки. Минобороны России оба случая пока не комментировало.

Также средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских дрона, летящих в направлении Москвы. Мэр города Сергей Собянин ничего не написал о пострадавших и разрушениях. Оборонное ведомство о ситуации не высказывалось.

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

