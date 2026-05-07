SHOT: ВСУ нацелились на южные города России

Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщил, что в районе Сириуса, Сочи и Адлера слышны взрывы. По информации канала, силы противовоздушной обороны отражают атаку. Минобороны РФ данные сведения пока не комментировало.

Местные жители в беседе с SHOT уточнили, что заметили вспышки со стороны Черного моря. Канал добавил, что люди наблюдали беспилотники, летящие на низкой высоте.

Власти попросили мирных жителей укрыться в безопасных местах. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что над Таганрогом в Ростовской области раздаются взрывы. По версии канала, силы противовоздушной обороны уничтожают украинские беспилотники-камикадзе. До этого аналогичная информация от Telegram-канала SHOT поступала из Брянской области. По сведениям источников, в городе в ночь на 7 мая были слышны взрывы, гул моторов в небе и видны яркие вспышки. Минобороны России оба случая пока не комментировало.

Также средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских дрона, летящих в направлении Москвы. Мэр города Сергей Собянин ничего не написал о пострадавших и разрушениях. Оборонное ведомство о ситуации не высказывалось.