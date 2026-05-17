В Минобрнауки объяснили, какие достижения помогут поступить в вуз

Российские вузы могут начислить абитуриентам до 15 дополнительных баллов за индивидуальные достижения, а это повысит шансы на поступление, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ. Перечень общих достижений каждый университет определяет самостоятельно.

Университет самостоятельно устанавливает перечень общих индивидуальных достижений, которые учитываются приемной комиссией вуза. Количество баллов, начисляемых за общие индивидуальные достижения, устанавливается университетом самостоятельно, но не может превышать десяти баллов, — отметили в Минобрнауки.

До 10 баллов можно получить за значок ГТО, окончание школы или колледжа с отличием, участие в олимпиадах школьников и волонтерских мероприятиях. Также учитывается прохождение военной службы по призыву или по контракту.

Баллы могут принести программы дополнительного образования творческой или спортивной направленности. Учитывается статус победителя или призера чемпионата «Абилимпикс».

К целевым индивидуальным достижениям относится участие в профориентационных мероприятиях, которые проводит заказчик целевого обучения. Эти баллы начисляются дополнительно к общим.

За целевые достижения при поступлении на бакалавриат, специалитет, магистратуру и ординатуру можно получить пять баллов. Для аспирантуры предусмотрено от одного до пяти баллов.

Ранее депутат Госдумы Анна Скрозникова рассказала, что для перевода в другой вуз необходимо написать специальное заявление. Она отметила, что в первую очередь необходимо взять справку о переводе в новом учебном учреждении.

В Минобрнауки объяснили, какие достижения помогут поступить в вуз
