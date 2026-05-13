В Госдуме объяснили, как происходит перевод из одного вуза в другой

Для перевода в другой вуз необходимо написать специальное заявление, рассказала LIFE.ru депутат Госдумы Анна Скрозникова. Она отметила, что в первую очередь необходимо взять справку о переводе в новом учебном учреждении.

Сначала студент получает в новом вузе справку о переводе, потом с этой справкой подает в свой вуз заявление об отчислении в порядке перевода. Если же написать обычное заявление об отчислении по собственному желанию, рассчитывая потом перепоступить в другой вуз, можно потерять курс и поступать уже на общих основаниях. Также стоит проверить аккредитацию принимающего вуза в реестре Рособрнадзора, — рассказала Скрозникова.

Депутат подчеркнула, что для перевода в новом вузе должны быть вакантные места. По ее словам, при переходе на другую специальность также придется сдать академическую разницу.

Ранее сенатор Айрат Гибатдинов рассказал, что для получения школьного аттестата в 2026 году достаточно набрать 24 балла по русскому языку и получить удовлетворительную оценку (тройку) по математике базового уровня. Он отметил, что для поступления в вузы пороги значительно выше.