13 мая 2026 в 16:19

В Госдуме объяснили, как происходит перевод из одного вуза в другой

Депутат Скрозникова: для перевода в другой вуз нужно специальное заявление

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Для перевода в другой вуз необходимо написать специальное заявление, рассказала LIFE.ru депутат Госдумы Анна Скрозникова. Она отметила, что в первую очередь необходимо взять справку о переводе в новом учебном учреждении.

Сначала студент получает в новом вузе справку о переводе, потом с этой справкой подает в свой вуз заявление об отчислении в порядке перевода. Если же написать обычное заявление об отчислении по собственному желанию, рассчитывая потом перепоступить в другой вуз, можно потерять курс и поступать уже на общих основаниях. Также стоит проверить аккредитацию принимающего вуза в реестре Рособрнадзора, — рассказала Скрозникова.

Депутат подчеркнула, что для перевода в новом вузе должны быть вакантные места. По ее словам, при переходе на другую специальность также придется сдать академическую разницу.

Ранее сенатор Айрат Гибатдинов рассказал, что для получения школьного аттестата в 2026 году достаточно набрать 24 балла по русскому языку и получить удовлетворительную оценку (тройку) по математике базового уровня. Он отметил, что для поступления в вузы пороги значительно выше.

Власть
вузы
депутаты
студенты
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

