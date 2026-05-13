Психолог ответила, как правильно готовиться к экзаменам Психолог Антонец: физические упражнения помогут при подготовке к экзамену

Физические упражнения могут помочь отдохнуть во время подготовки к экзамену, рассказала «Крыму 24» семейный и подростковый психолог Анна Антонец. По ее словам, через 45 минут интенсивных занятий рекомендуется сделать паузу на 15 минут для разминки.

Нужно помнить, что нагрузка должна касаться не только ума, но и тела, а отдых необходим не только для головы, но и для всего организма. Чередование умственной активности с физической помогает мозгу лучше усваивать информацию и восстанавливать силы, — рассказала Антонец.

Психолог подчеркнула, что детям в этот период особенно важна эмоциональная поддержка родителей. По ее словам, ребенок не должен бояться, что неудачные результаты экзаменов перечеркнут его будущую жизнь.

Ранее детский психолог Ирина Таранова рассказала, что в период подготовки к ЕГЭ школьникам стоит обращаться за психологической помощью, чтобы разработать собственные стратегии преодоления стрессовых ситуаций. Специалист подчеркнула, что это позволит ребенку справляться с нагрузкой.