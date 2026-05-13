13 мая 2026 в 13:23

Китай отправил искусственного эмбриона в космос

Китай первым в мире приступил к эксперименту с искусственным эмбрионом в космосе

Китайский грузовой корабль «Тяньчжоу-10» Китайский грузовой корабль «Тяньчжоу-10» Фото: Han Qiyang/XinHua/Global Look Press
Китай стал первой страной, которая запустила в космос искусственные эмбрионоподобные структуры из человеческих стволовых клеток, сообщает агентство Xinhua. Образцы были доставлены на орбиту в рамках миссии «Тяньчжоу-10» и размещены в экспериментальном модуле китайской космической станции «Тяньгун».

Мы надеемся, что, сравнивая развитие образцов из космоса и Земли, мы сможем изучить факторы, влияющие на раннее развитие эмбрионов человека в космической среде, и решить проблемы и задачи, стоящие перед долгосрочным выживанием человека в космосе, — заявил руководитель проекта Юй Лэцяня.

Исследование, по данным ученых, проходит в штатном режиме. Цель эксперимента — изучение влияния микрогравитации на ранние стадии эмбрионального развития человека и оценка факторов, влияющих на возможное долгосрочное выживание человека в космосе.

После завершения пятидневного цикла образцы будут криоконсервированы и сравнятся с аналогичными структурами, изучаемыми на Земле. Юй Лэцянь уточнил, что такие структуры не способны развиться в полноценный организм и используются исключительно как модель для научных исследований.

Ранее стало известно, что российская частная космическая компания Space Energy планирует до конца 2026 года начать возводить собственный космодром. Он будет построен в Приморском крае и запускать сверхлегкие ракеты.

