Наступление ВС РФ на Запорожье 5 июня: последние новости, какие успехи

Российские эксперты и военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию в Запорожской области, где ВС РФ ведут наступление. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 5 июня 2026 года, что сейчас происходит у Запорожья, Гуляйполя, Орехова, Работино, Пятихаток, Степового, Степногорска, Малой Токмачки, Приморского?

Бои и события на Запорожском направлении в пятницу, 5 июня: обстановка на фронте сегодня

В районе Запорожской атомной электростанции с утра 5 июня вступило в силу локальное прекращение огня, организованное при посредничестве Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Как сообщили в агентстве, перемирие необходимо для проведения ремонтных работ на высоковольтной линии «Днепровская», которая была отключена более двух месяцев назад. ЛЭП напряжением 750 киловольт не работает с конца марта, и все это время атомная станция зависела от единственной резервной линии 330 кВ. В последние недели после атак ВСУ ЗАЭС несколько раз теряла доступ и к ней, вынужденно переходя на аварийные дизель-генераторы для охлаждения шести остановленных реакторов — ситуацию в МАГАТЭ назвали критической с точки зрения ядерной безопасности.

«Фронтовая птичка» пишет, что армия России освободила Комсомольское (Гуляйпольское), бойцы группировки «Восток» заняли населенные пункты, находящийся на берегу реки Жеребец у трассы Т0814.

«Активно работали АГС-17 и бронетехникой. Наши боевые птички также достигли все цели. Дальнейшее продвижение на запад вдоль трассы Т0814 позволит взять Новоселовку, Егоровку и выйти на Омельник. Из последнего села открывается дорога с северо-востока на Орехов — главный укрепрайон украинской обороны в Запорожье», — добавил автор канала.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Военкор Юрий Котенок отметил, что войска ГрВ «Восток» отражают контратаки ВСУ на северном участке Запорожского направления, расширяют плацдарм северо-западнее Александрограда и ведут бои за территорию севернее его.

«Противник силами штурмовых подразделений и колумбийских наемников остервенело контратакует при массированной поддержке БПЛА на направлениях Александроград — Комар и Искра — Комар, пытаясь выйти на рубеж р. Мокрые Ялы. Наши воины, проявляя мужество и героизм, на характере, при поддержке подразделений БПЛА отражают атаки превосходящих сил противника. На западном участке войска ГрВ „Восток“ развивают наступление: в направлении дороги Орехов — Новониколаевка в Любицком и юго-восточнее; в направлении Омельника, прикрывающего Ореховский укрепрайон ВСУ с северо-востока (на этой же дороге)», — подчеркнул эксперт.

По его информации, ВС РФ продвинулись юго-западнее Воздвиженки (Воздвижевки) вдоль реки Соленой и западнее Верхней Терсы в направлении Копаней.

«Зачищены посадки вдоль ж/д северо-восточнее Верхней Терсы, и наши подразделения продвинулись в посадках западнее ж/д. Южнее наши ВС РФ ликвидировали вражеский гарнизон Комсомольского (Гуляйпольского) и ведут бои в Новоселовке. Противник перебросил на участок резервы и оборудовал позиции между 2-м и 3-м рубежами обороны в Запорожской области (на участке между н. п. Егоровка — н. п. Копани и стремится любой ценой не допустить прорыва наших войск к Омельнику и дороге (логистическому маршруту) на Орехов», — пишет Котенок.

Военкор обратил внимание, что опорные пункты 3-го рубежа обороны ВСУ в районе Омельника оборудуются для круговой обороны.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

«Падение узла обороны в районе Омельника может повлечь очень серьезные проблемы для противника и несет угрозу не только для Ореховского укрепрайона с севера, но и прорыва вдоль 3-го рубежа к Таврическому и Юрковке, что лишит гарнизон Орехова западного логистического маршрута. Это позволит выйти к еще одному важному узлу обороны ВСУ в районе Камышевахи в обход р. Конки, без необходимости ее форсировать южнее, где противник выстроил плотную эшелонированную оборону. Многое сейчас решается на этом участке фронта. Контратаки ВСУ на северном участке в направлении Комара, в первую очередь направлены на то, чтобы оттянуть наши силы и средства с западного участка и остановить продвижение наших войск к Запорожью и р. Днепр с востока», — добавил Котенок.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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