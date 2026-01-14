Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 12:07

Акула-дракон с 12 эмбрионами погибла на глазах у туристов

Огромную беременную акулу-дракона обнаружили выброшенной на пляже в Испании

Фото: Detlef Denne/imagebroker.com/Global Look Press
Огромную глубоководную акулу-дракона выбросило на туристический пляж в Испании, сообщает Mirror со ссылкой на Центр изучения и защиты морских видов. Редкая беременная хищница, обитающая на большой глубине, погибла.

Президент центра Луис Лариа провел вскрытие. Он отметил, что данный вид способен выдерживать колоссальное давление воды. Точную причину смерти установить не удалось. Однако у специалистов есть версия, что акула могла случайно попасть в рыболовные сети и получить травму.

При обследовании выяснилось, что самка вынашивала 12 крупных яиц с эмбрионами. Этот вид акул находится под угрозой вымирания из-за медленного цикла размножения и промысла в прошлом.

Ранее у побережья Коста-Рики обнаружили необычную акулу-няньку с уникальным золотым окрасом и белыми глазами. Встреча произошла 10 августа 2024 года в Карибском море, рядом с национальным парком Тортугеро. Рыбак Хуан Пабло вытащил рыбу необычного вида с глубины 37 метров. Он был удивлен ее окраской, напоминавшей цвет манго. Мужчина сделал несколько фотографий, измерил акулу, а затем отпустил ее обратно в море.

