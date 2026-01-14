Акула-дракон с 12 эмбрионами погибла на глазах у туристов

Огромную глубоководную акулу-дракона выбросило на туристический пляж в Испании, сообщает Mirror со ссылкой на Центр изучения и защиты морских видов. Редкая беременная хищница, обитающая на большой глубине, погибла.

Президент центра Луис Лариа провел вскрытие. Он отметил, что данный вид способен выдерживать колоссальное давление воды. Точную причину смерти установить не удалось. Однако у специалистов есть версия, что акула могла случайно попасть в рыболовные сети и получить травму.

При обследовании выяснилось, что самка вынашивала 12 крупных яиц с эмбрионами. Этот вид акул находится под угрозой вымирания из-за медленного цикла размножения и промысла в прошлом.

