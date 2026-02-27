Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 20:13

«Не до песен было»: Киркоров объяснил взятую паузу в карьере

Киркоров объяснил паузу в своей карьере желанием побыть в публичном одиночестве

Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров перед своим выступлением на «Live Арене» заявил, что не выпускал некоторое время новых хитов, потому что ему «было не до песен» и он был в состоянии публичного одиночества. В беседе с корреспондентом NEWS.ru артист пояснил, что пауза в творчестве не была случайной — по его словам, «не до песен было» и стране тоже.

Певец подчеркнул, что вернулся к активной деятельности только сейчас, почувствовав внутренний импульс и надежду на перемены к лучшему. Комментируя предположения о творческом кризисе, поп-король ввел термин «публичное одиночество», описывающий его самоощущение в тот период. Киркоров признался, что иногда намеренно поддерживает слухи о своих неудачах, чтобы дать возможность коллегам проявить себя.

Я даже специально говорю: «Вот у меня творческий кризис», чтобы как-то окрылить их, дать им надежду, что у них есть шанс все-таки доползти до верхушки Олимпа, — заявил он.

Несмотря на ироничное отношение к термину «кризис», певец отметил, что активно помогает молодым талантам, используя свои связи и возможности для их продвижения. Для самого Киркорова вынужденный перерыв стал временем ожидания подходящего момента, когда голос и желание гастролировать вернутся естественным образом. Сейчас артист уверен, что период «публичного одиночества» сменяется новым этапом, подкрепленным желанием вновь петь для большой аудитории.

Ранее директор певца Екатерина Успенская рассказала, что появившаяся в Сети информация о крупной задолженности Киркорова за жилищно-коммунальные услуги не соответствует действительности. Она сделала заявление после того, как журналисты сообщили, что поп-король якобы накопил долг в полмиллиона рублей.

