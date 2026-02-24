Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 15:28

«Живет по закону»: директор Киркорова ответила на слухи о его долге за ЖКХ

Директор Киркорова назвала клеветой слухи о его долге за ЖКХ в 500 тыс. рублей

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Появившаяся в Сети информация о крупной задолженности народного артиста России Филиппа Киркорова за жилищно-коммунальные услуги не соответствует действительности, заявила директор певца Екатерина Успенская в беседе с изданием Super. Ранее сообщалось, что исполнитель якобы накопил долг в полмиллиона рублей по всем своим московским квартирам.

Успенская назвала эти сведения клеветой и предоставила доказательства добросовестности артиста. Она подчеркнула, что Киркоров живет по закону и всегда своевременно оплачивает все счета.

Это клевета. Можем предоставить все официальные справки. Артист живет по закону. И оплачивает все вовремя, — сказала Успенская.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что Киркоров накопил более 500 тыс. рублей в качестве долга за оплату ЖКХ. Как сказано в публикации, артист с прошлого года не вносил платежи за элитные квартиры в центре Москвы, которые стоят более 1 млрд рублей. По информации авторов, он владеет восемью апартаментами, сразу три из которых расположены в Филипповском переулке около Арбата.

