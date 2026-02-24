Песков указал на безумие евролидеров из-за ядерного оружия для Украины Песков: идея Лондона и Парижа передать Киеву ЯО граничит с безумием

Великобритания и Франция дошли до грани безумия в желании передать Украине ядерные технологии, заявил в беседе с журналистом «России 1» представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что планы Лондона и Парижа «очень серьезная» новость.

То, что речь может идти о таких граничащих с безумием шагах, это, конечно, новость очень серьезная, — сказал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ заявил, что противник отдает себе отчет в катастрофических последствиях использования ядерного оружия. Глава государства также отметил, что неприятель не гнушается любыми методами, комментируя публикации в СМИ о планах Киева обзавестись ядерным оружием и применить его.

Кроме того, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин выразил мнение, что западные государства попытаются прописать передачу ядерного оружия украинским властям в качестве гарантий безопасности. Политолог-американист подчеркнул, что реализовать это без учета позиции России невозможно.