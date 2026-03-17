Французские военные осуществили учебный «ядерный удар»

Франция провела масштабные военные учения, в ходе которых отрабатывался сценарий нанесения ядерного удара, сообщает газета Parisien. Маневры под кодовым названием «Покер» состоялись в ночь с понедельника на вторник с участием военно-воздушных сил республики.

По данным издания, в операции было задействовано около 40 самолетов различных типов, включая истребители Rafale и Mirage 2000, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS и топливозаправщики A330 MRTT. Воздушные суда пролетели к Средиземному морю в обход атлантического побережья, после чего взяли курс на центр Франции для имитации пуска ядерной ракеты.

В ходе учений авиагруппе противостояли системы противовоздушной обороны и истребители условного противника. Для максимального приближения к боевым условиям передача данных между самолетами, радиосвязь и GPS-навигация осуществлялись в условиях активных помех.

В командовании ВВС Франции пояснили, что главная цель маневров — проверка способности армии эффективно действовать в режиме ограниченной функциональности. Военные должны были продемонстрировать, что смогут выполнить поставленную задачу даже при подавлении основных каналов связи и навигации.

Ранее МИД Франции сообщил, что авианосная группа с авианосцем «Шарль де Голль» остается в Восточном Средиземноморье. Париж принял такое решение, несмотря на призыв президента США Дональда Трампа отправить корабли для обеспечения безопасности в Ормузском проливе.