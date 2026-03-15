Париж проигнорировал требование Вашингтона по Ормузскому проливу

Французская авианосная группа с авианосцем «Шарль де Голль» остается в Восточном Средиземноморье, сообщил МИД республики в соцсети X. Париж принял такое решение, несмотря на призыв президента США Дональда Трампа отправить корабли для обеспечения безопасности в Ормузском проливе.

Французская авианосная ударная группа остается в Восточном Средиземноморье, — говорится в сообщении.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с иранским лидером Масудом Пезешкианом выдвинул жесткое требование прекратить военные действия Тегерана против стран Персидского залива. Он также призвал собеседника возобновить свободное судоходство в Ормузском проливе, заблокированном иранскими силами.

Кроме того, источники сообщили, что ряд европейских столиц, включая Париж и Рим, вступили в диалог с Тегераном касательно прохода кораблей через Ормузский пролив. Западноевропейские страны стремятся гарантировать защиту своих транспортных средств в указанных водах.

Также политолог Евгений Минченко заявил, что вероятность открытия Ираном Ормузского пролива для европейских судов крайне мала. По словам эксперта, Тегеран готов обеспечить безопасное судоходство только при условии закрытия европейскими странами посольств Израиля и США на своих территориях.