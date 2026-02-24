«Не брезгует»: Путин о намерении Киева разжиться ядерным оружием

Противник РФ осознает пагубные последствия применения ядерного компонента, сказал на коллегии ФСБ российский лидер Владимир Путин. Он добавил, что неприятель не брезгует никакими средствами. Так президент прокомментировал сообщения СМИ о намерении Киева получить и применить ЯО.

Противник не брезгует никакими другими средствами. <…> Понимают, наверное, чем это может закончиться, — подчеркнул глава государства.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о возможности нанесения ударов по государствам, которые поставят Украине ядерное оружие. Так политик отреагировал на планы Великобритании и Франции предоставить такие вооружения ВСУ.

Кроме того, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что отказ Украины от ядерного оружия был ключевым условием признания ее независимости. Спикер подчеркнула, что изменение этого статуса исключено.

Также представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что намерения Лондона и Парижа снабдить Киев ядерным оружием грубо попирают общепризнанные международные правовые нормы. Так пресс-секретарь прокомментировал сведения Службы внешней разведки РФ о проработке Великобританией и Францией вопроса о передаче ЯО Украине.