«Не подлежит пересмотру»: Матвиенко «похоронила» мечты Киева о ЯО

Безъядерный статус Украины стал одним из основных условий для признания страны независимым государством, указала в Telegram-канале председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что вопрос статуса Украины не подлежит пересмотру.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия способна нанести удар по странам, которые поставят ядерное оружие украинскому правительству. Так политик отреагировал на планы Лондона и Парижа предоставить Украине такое вооружение.

Кроме того, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что намерения Лондона и Парижа снабдить Киев ядерным оружием вопиющим образом противоречат международным правовым нормам. Так пресс-секретарь прокомментировал сведения Службы внешней разведки РФ о проработке Великобританией и Францией подобного вопроса.