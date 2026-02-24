Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 15:37

«Не подлежит пересмотру»: Матвиенко «похоронила» мечты Киева о ЯО

Матвиенко: безъядерный статус Украины не подлежит пересмотру

Валентина Матвиенко
Безъядерный статус Украины стал одним из основных условий для признания страны независимым государством, указала в Telegram-канале председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что вопрос статуса Украины не подлежит пересмотру.

Безъядерный статус Украины был одним из ключевых условий ее признания как независимого государства. Этот статус не подлежит пересмотру. Ядерного оружия на Украине быть не должно, — написала Матвиенко.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия способна нанести удар по странам, которые поставят ядерное оружие украинскому правительству. Так политик отреагировал на планы Лондона и Парижа предоставить Украине такое вооружение.

Кроме того, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что намерения Лондона и Парижа снабдить Киев ядерным оружием вопиющим образом противоречат международным правовым нормам. Так пресс-секретарь прокомментировал сведения Службы внешней разведки РФ о проработке Великобританией и Францией подобного вопроса.

