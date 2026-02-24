Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 13:58

«Без тени сомнения»: Медведев предсказал ответ РФ на передачу ЯО Киеву

Медведев допустил удар России по поставщикам ядерного оружия Киеву

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россия может ударить по поставщикам ядерного оружия Украине, сказал в беседе с RT зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Так он прокомментировал намерения Парижа и Лондона обеспечить Киев ЯО.

Не может быть и тени сомнения в том, что России при таком развитии событий придется использовать любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие, по целям на Украине, представляющим угрозу нашей стране. А в случае необходимости — и по странам-поставщикам, которые становятся соучастниками ядерного конфликта с Россией, — подчеркнул Медведев.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что планы Британии и Франции по оснащению Украины ядерным оружием грубо нарушают все нормы международного права. Так он прокомментировал данные Службы внешней разведки РФ о том, что эти государства прорабатывают возможность передачи ЯО ВСУ.

Кроме того, пресс-секретарь президента отметил, что информация о намерении Лондона и Парижа снабдить Киев ядерным оружием будет учитываться в ходе переговорного процесса по урегулированию. Песков назвал эти данные крайне опасными.

Дмитрий Медведев
Украина
ядерное оружие
Франция
Великобритания
