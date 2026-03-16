Суд помиловал Лерчек из-за заболевания раком? Что известно, освобождение

Гагаринский суд Москвы освободил блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) из-под домашнего ареста, сообщила пресс-служба инстанции. Что об этом известно, правда ли ее помиловали?

Правда ли, что суд помиловал Лерчек

Чекалиной избрали другую меру пресечения — запрет определенных действий. Сейчас она не может ходить на судебные заседания на фоне рака четвертой стадии.

«По результатам рассмотрения ходатайства стороны защиты изменена мера пресечения в виде домашнего ареста на запрет определенных действий и приостановлено производство по уголовному делу в связи с состоянием здоровья в отношении подсудимой Чекалиной Валерии Валерьевны», — отметили в суде.

Перед этим гособвинение поддержало приостановление уголовного дела о выводе более 250 млн рублей против Чекалиной.

«Мы просим выделить дело в отношении Валерии Чекалиной и приостановить его производство, а в отношении Чекалина Артема продолжить рассмотрение», — сказала прокурор.

Для Лерчек сделали еще одно послабление — суд разрешил ей ограниченный доступ к интернету. Теперь Чекалина может посещать сайты медицинских и дошкольных образовательных учреждений.

«Запретить пользоваться интернетом за исключением использования информационных ресурсов России для посещения сайтов медицинских учреждений и сайтов школьных и дошкольных образовательных учреждений, к судам общей юрисдикции города Москвы, арбитражных судов города Москвы», — заявила судья.

Как ранее сообщила адвокат Лерчек Юлия Лисановская, хирурги провели Чекалиной еще одну операцию и удалили новообразование в позвонках — теперь она не может самостоятельно передвигаться. Кроме того, у нее острая потеря зрения на правый глаз. Защита Чекалиной попросила суд приостановить производство по уголовному делу. Тот, в свою очередь, сделал срочный запрос в Центр онкологии имени Блохина, где Валерия находится на лечении.

«Суд сделал экстренный запрос в онкоцентр Блохина и получил ответ о том, что Чекалина действительно госпитализирована в данное учреждение с онкологическим диагнозом», — говорится в сообщении.

Адвокат и правозащитник Леонид Ольшанский ранее предположил в разговоре c NEWS.ru, что судебные заседания по делу Чекалиной будут отложены на несколько месяцев в связи с ее онкологическим заболеванием. Он добавил, что ни грудной ребенок, ни рак в последней стадии не основание для прекращения уголовного дела.

«Думаю, что заседания будут переносить, ей нужно лечение, химиотерапия. Перенесут на пару месяцев, потом еще на пару месяцев. А время всегда работает на человека», — сказал Ольшанский.

Адвокат отметил, что в случае обвинительного приговора суд примет во внимание наличие у Чекалиной несовершеннолетних детей. С учетом этого обстоятельства, по его словам, блогеру могут дать отсрочку исполнения приговора на несколько лет.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева подтвердила, что уголовное дело против Чекалиной не может быть прекращено из-за болезни. При этом она выступала за избрание другой меры пресечения.

«Однозначно, потому что человеку с таким диагнозом нужно постоянно являться в медицинское учреждение. <…> У нас болезнь не является основанием для прекращения уголовного преследования. Но для изменения меры пресечения это очень веское основание», — отметила Меркачева.

Юрист Екатерина Гордон в разговоре с NEWS.ru заявила, что верит в невиновность Чекалиной по уголовному делу о выводе денежных средств за границу, которое сейчас рассматривается в суде. Гордон рассказала, что была юристом в бракоразводном деле Чекалиных и знает, что Валерия не имела доступа к счетам в ОАЭ, не распоряжалась ими и не получила с них «ни копейки». По ее словам, следствие и суд должны принять этот важный факт во внимание. До этого юрист в своем Telegram-канале призвала «амнистировать» Чекалину.

