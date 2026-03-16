16 марта 2026 в 16:06

Суд смог удостовериться в страшной болезни Лерчек

Суд получил подтверждение о госпитализации Лерчек с онкозаболеванием

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Информация о госпитализации блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) в онкологическое учреждение поступила в Гагаринский районный суд Москвы, передает ТАСС. До этого был направлен срочный запрос в Центр онкологии имени Блохина, откуда пришел ответ, подтверждающий, что Чекалина действительно находится там на лечении с онкологическим диагнозом.

У Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии. Три дня назад медики приступили к проведению курса химиотерапии.

Ранее сообщалось, что на фоне заболевания у Чекалиной возникли проблемы со зрением. Ей назначена лучевая терапия. Из-за ухудшения самочувствия она не смогла присутствовать на заседании Гагаринского суда, где состоялись слушания по делу о незаконном переводе средств за рубеж. При этом Лерчек заявляла о непонимании предъявленного обвинения и своей невиновности.

Telegram-канал SHOT вместе с тем писал, что у знаменитости также обнаружено доброкачественное образование в головном мозге. По сведениям канала, его выявили в ходе магнитно-резонансной томографии, опухоль давит на ткани мозга, провоцируя постоянные мигрени.

