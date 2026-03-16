Трамп рассказал, что нового разбомбили США в Иране

Американские вооруженные силы в понедельник, 16 марта, поразили три иранских предприятия, занимающихся выпуском ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов, заявил президент США Дональд Трамп во время мероприятия в Кеннеди-центре. По словам лидера страны, удары продолжаются, что существенно затрудняет для Тегерана производственные возможности, передает сайт Белого дома.

Мы также нанесли удары по предприятиям, где производятся ракеты и беспилотники. Это продолжается и сегодня. Сегодня мы только что нанесли удары по трем из них, и им становится очень сложно производить, — сказал он.

Ранее губернатор провинции Тегеран Мохаммад Садег Мотамедиан заявил, что за первые 10 дней военных действий Соединенные Штаты поразили свыше 9,5 тыс. целей на иранской территории, что превосходит показатели двухлетней кампании в Ираке. По словам чиновника, не менее 40% ударов пришлось на столичный регион и сам Тегеран.

Кроме того, представитель правительства Исламской Республики Фатеме Мохаджерани сообщила, что в ходе атак Соединенных Штатов и Израиля по иранской территории пострадало свыше 61 тыс. объектов гражданской инфраструктуры. По словам представителя властей, более 18 тыс. из них находятся в столице.