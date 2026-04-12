Загадочный объект над Индонезией приняли за ракетный пуск

Светящийся объект, пролетевший над округом Маланг в индонезийской провинции Восточная Ява, вызвал тревогу в соцсетях, передает РИА Новости. Журналисты отметили, что местные решили: речь может идти о ракетном пуске или даже боевой ракете.

Впоследствии власти опровергли эти версии. Как уточнили в Агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии (BMKG), объект, скорее всего, является обломком космической ракеты-носителя, сгорающим при входе в атмосферу Земли. Эффект, который наблюдали люди, является «космической медузой» — она появляется, когда выхлоп ракеты-носителя отражает солнечный свет и формирует вытянутый светящийся след в небе.

