Загадочный объект над Индонезией приняли за ракетный пуск

Жители Индонезии приняли за ракетный пуск обломок космического объекта

Светящийся объект, пролетевший над округом Маланг в индонезийской провинции Восточная Ява, вызвал тревогу в соцсетях, передает РИА Новости. Журналисты отметили, что местные решили: речь может идти о ракетном пуске или даже боевой ракете.

Впоследствии власти опровергли эти версии. Как уточнили в Агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии (BMKG), объект, скорее всего, является обломком космической ракеты-носителя, сгорающим при входе в атмосферу Земли. Эффект, который наблюдали люди, является «космической медузой» — она появляется, когда выхлоп ракеты-носителя отражает солнечный свет и формирует вытянутый светящийся след в небе.

Ранее астронавты миссии Artemis II стали свидетелями уникального явления. С борта космического корабля «Орион» они впервые разглядели обратную сторону Луны. По словам астронавта Кристины Кох, увиденное сильно отличается от привычной картины. Данные онлайн-панели NASA показывали, что космический корабль Orion удалился от Земли более чем на 180 тыс. миль (289 681 километр).

