Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 12:07

«Больше, чем за два года в Ираке»: в Иране раскрыли статистику ударов США

Тегеран, Иран Тегеран, Иран Фото: Wen Gao/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

США нанесли удары более чем по 9,5 тыс. объектов в Иране в первые 10 дней войны, что больше, чем за два года войны в Ираке, заявил губернатор провинции Тегеран Мохаммад Садег Мотамедиан. По его словам, которые приводит телеканал SNN, не менее 40% атак США и Израиля направлены на столичную иранскую провинцию и Тегеран. Удары наносились преимущественно по жилым кварталам и социальным учреждениям.

За два года войны США против Ирака было поражено 7 тыс. целей ракетами и бомбами, а за первые 10 дней войны с Ираном было поражено более 9,5 тыс. целей, большая часть из которых приходилась на жилые и коммерческие районы, школы, объекты здравоохранения, больницы и медицинские центры, — заявил Мотамедиан.

Ранее посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что в результате ударов США и Израиля по территории Ирана ранения получили около 70 тыс. человек. По его словам, атаки привели к многочисленным жертвам среди мирных жителей и масштабным разрушениям инфраструктуры. Он также обратил внимание на гибель школьниц после удара по школе в городе Минаб.

Иран
США
удары
Ирак
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.